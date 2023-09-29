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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине МиГ-29 из Польши

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине МиГ-29 из Польши
Сюжет
Военная операция на Украине
Уничтоженные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: mil.gov.ua)

Министерство обороны России в сегодняшней сводке сообщило об уничтожении еще двух поставленных из Польши истребителей МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области Украины. В военном ведомстве уточнили, что они были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом Су-25 в районе Торецкого и уничтожении двух МиГ-29 на аэродроме Долгинцево (район Кривого Рога, Днепропетровская область).

Что касается ситуацию за неделю на различных направлениях, то там, по данным военного ведомства, произошли следующие изменения:

  • на донецком направлении ВСУ предпринимали попытки наступательных действий в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки. После неудачных штурмов и значительных потерь в районах Клещеевки и Андреевки с других направлений в этот район были переброшены подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад;
  • на запорожском направлении ВСУ выводят в тыловой район от Работино 47-ю механизированную бригаду;
  • на южнодонецком направлении в районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ;
  • на краснолиманском направлении три украинские бригады «предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества»;
  • на херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп на острова и левый берег Днепра.
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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Украина МиГ-29
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