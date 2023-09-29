Минобороны сообщило об уничтожении на Украине МиГ-29 из Польши

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине МиГ-29 из Польши

Уничтоженные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения

МиГ-29 (Фото: mil.gov.ua)

Министерство обороны России в сегодняшней сводке сообщило об уничтожении еще двух поставленных из Польши истребителей МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области Украины. В военном ведомстве уточнили, что они были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом Су-25 в районе Торецкого и уничтожении двух МиГ-29 на аэродроме Долгинцево (район Кривого Рога, Днепропетровская область).

Что касается ситуацию за неделю на различных направлениях, то там, по данным военного ведомства, произошли следующие изменения: