Мишустин создал подразделение МЧС для «санитарной обработки населения»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Специализированного центра МЧС, одной из основных задач которого является «санитарная обработка населения». Документ опубликован на портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение Специализированный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий <...> с предельной штатной численностью 52 единицы и отнести его к ведению МЧС России», — сказано в документе.

Структура будет участвовать в:

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

работах по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, заниматься специальной обработкой техники, имущества и территорий.

Санитарная обработка населения и обеззараживание — это части комплекса мер гражданской обороны. Людям обработку проводят при загрязнении радиоактивными и отравляющими веществами или бактериальными средствами, а также при получении ранений, ожогов, контузии и других травм.

До создания центра в структуре МЧС насчитывалось пять федеральных казенных учреждений. Также в структуру ведомства входят спасательные подразделения, подразделения противопожарной службы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, государственная инспекция по маломерным судам, центр психологической помощи, музеи и др.