Путин подписал указ о президиуме коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент Владимир Путин выпустил указ, в котором велел образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. Председателем комиссии является президент, коллегии — вице-премьер Денис Мантуров. Президиум коллегии, о котором говорится в указе, получит полномочия «по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии».

В состав комиссии тем же указом включены полпреды президента в федеральных округах.

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