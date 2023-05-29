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Политика ,  
0 

Путин подписал указ о президиуме коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент Владимир Путин выпустил указ, в котором велел образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. Председателем комиссии является президент, коллегии — вице-премьер Денис Мантуров. Президиум коллегии, о котором говорится в указе, получит полномочия «по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии».

В состав комиссии тем же указом включены полпреды президента в федеральных округах.

Материал дополняется.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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