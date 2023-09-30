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Отец Маска назвал биографию сына чушью и материалом для пьесы

Отец Маска Эррол: биография сына не истина, а материал для пьесы
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Биография предпринимателя Илона Маска под авторством Уолтера Айзексона неправдива, заявил отец бизнесмена Эррол Маск в интервью Daily Mail.

В книге отец предпринимателя представлен манипулятором с жестоким характером, сам Маск называет свое детство одной большой «психологической пыткой».

На вопрос о том, было ли детство бизнесмена «полным агонии», его отец ответил, что эти заявления — «полная чушь».

«Эта книга не является истиной. Это материал для пьесы», — сказал Маск-старший. Он добавил, что после прочтения отправил автору сообщение об этом по электронной почте.

Биография Маска вышла в продажу 12 сентября, а 18 сентября попала в список бестселлеров Amazon и заняла шестое место в рейтинге самых продаваемых книг сентября.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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