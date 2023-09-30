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Политика ,  
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Путин заявил о содействии Абхазии в сферах экономики и безопасности

Путин поздравил Бжания с 30-летием победы и независимости Абхазии
Сухум
Сухум (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Москва поддержит Сухум в решении социально-экономических проблем, а также в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении абхазскому коллеге Аслану Бжанию в честь 30-летия победы и независимости страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Он также выразил уверенность в укреплении союзничества.

«Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — подчеркнул президент.

Путин поздравил Абхазию с победой в борьбе за свободную жизнь и пожелал гражданам «мира и процветания».

Абхазия получила независимость 30 лет назад, после победы в Отечественной войне в 1992 — 1993 годах. Войска Госсовета Грузии были выведены с территории республики, на границе по реке Ингур поднят государственный флаг республики.

Ранее Абхазия входила в состав Грузинской ССР как автономная область. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии. Грузия назвала случившееся оккупацией.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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