Главу города в Ленобласти обвинили в хищении земель Минобороны на ₽1 млн

Басманный суд Москвы арестовал главу администрации Серлотово Всеволжского района Ленинградской области Юрия Ходько, его обвиняют в хищении земель Минобороны на сумму 1 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 29 сентября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября», — говорится в сообщении.

Ходько обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенное группой лиц с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным 47.ru, суд также арестовал заместителя Ходько Надежду Рудь до 13 ноября. ТАСС писал, что под стражу заключили председателя правления СНТ «Васильевка» в Ленинградской области Елену Блистанову.

В администрации Серлотово 27 сентября прошли обыски, после них Ходько не появлялся на публике. В пресс-службе ведомства объяснили его отсутствие на работе госпитализацией с гипертоническим кризисом. В тот же день главу администрации отвезли на следственные действия.

В 2021 году арестовали экс-главу администрации района Александра Соболенко. Как писал «РБК Петербург», его также обвили по делу о растрате. По версии следствия, Соболенко в 2012–2013 годах вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения СНТ «Осинка».

Участок площадью 19,9 га был поставлен на кадастровый учет в Росреестре, потом был заключен договор аренды на инвестиционных условиях, который предполагал последующую передачу части участков льготным категориям граждан.

Однако Соболенко вынес постановление о расторжении договора. Следователи сообщили, что глава муниципалитета причинил имущественный ущерб бюджету на сумму более 121,4 млн руб.