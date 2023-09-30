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Военная операция на Украине ,  
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Брат Кличко заявил, что готов «жить за Украину, а не умирать»

Брат Кличко объяснил отказ от службы в ВСУ желанием жить за Украину
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Военная операция на Украине

Брат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир объяснил свой отказ от службы в ВСУ желанием жить за Украину, а не умирать страну. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал Кличко.

Он добавил, что большинство сражающихся украинцев не были мобилизованы.

При этом еще в начале февраля 2022 года, до начала военной операции, Владимир Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе, затем — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

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Украина Владимир Кличко Военная операция на Украине мобилизация ВСУ
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