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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о взрыве в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв
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Военная операция на Украине

В Киеве произошел взрыв, пишет украинское издание «Страна.ua».

Воздушную тревогу в городе и области не объявляли, следует из данных оповещающих ресурсов. Сигналы тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко и городская администрация информацию о взрывах не комментировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Киев взрыв Воздушная тревога
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