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Генерал Черльз Браун вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США

Генерал Черльз Браун вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США

Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США. В церемонии ухода в отставку с этого поста генерала Марка Милли приняли участие президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

Церемония прошла на военной базе Майер — Хендерсон Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

Раннее Браун занимал должность главы штаба ВВС США.

С 2018 по 2020 год Браун командовал ВВС США на Тихом океане. До этого он был заместителем главы Центрального командования американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входит в первую очередь Ближний Восток. С 2014 по 2015 год Браун отвечал за ядерное сдерживание в ВВС США в Европе.

Милли оставил должность на фоне публичного конфликта с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, который назначил его на этот пост. По информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались — Милли предупредил бы об этом.

Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому могут атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

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Комментируя отставку Милли, Трамп напомнил о статье The Washington Post. «Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы смерть! Результатом этого предательского акта могла бы стать война между Китаем и Соединенными Штатами», — заявил Трамп. В ответ Милли заявил, что после отставки намерен принять меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности своей семьи.

Теги
Марк Милли США Объединенный комитет начальников штабов Джо Байден Ллойд Остин
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