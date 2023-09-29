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Политика ,  
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Мишустин снял с должности замглавы Минцифры Дмитрия Кима

Премьер-министр Мишустин уволил замглавы Минцифры Дмитрия Кима
Дмитрий Ким
Дмитрий Ким (Фото: РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновник ушел с поста по семейным обстоятельствам. «Я благодарен команде Минцифры, с которой мы осуществили столько важнейших проектов — проложили оптоволокно на Чукотку, подключили к интернету все российские школы, разработали стратегию развития до 2035 года», — сказал Ким.

Под руководством бывшего замглавы Минцифры были приняты меры поддержки телеком-индустрии и завершили подключение 75 тыс. социально-значимых объектов к высокоскоростному интернету, отметило ведомство. Ким работал в министерстве с 2021 года, до этого — почти десять лет на разных должностях в «Ростелекоме», говорится в сообщении ведомства.

В июне газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что статс-секретарь Олег Пак и куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким покинут свои должности. Собеседник издания, близкий к Минцифры, сказал, что Ким может остаться курировать другое направление — госинформатизации, за которое ранее отвечал Пак. 14 сентября последний перешел на работу в «Ростелеком». На его должность назначили Алену Руденко, которая работала в Государственно-правовом управлении президента России.

Теги
Минцифры Михаил Мишустин правительство
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