Замглавы Минцифры Олег Пак перешел на работу в «Ростелеком»

Олег Пак (Фото: Государственная Дума РФ)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Олега Пака от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он переходит на работу в ПАО «Ростелеком», сообщили в пресс-службе кабмина.

«На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы «ГосТех», созданию ключевых государственных информационных систем», — говорится в сообщении.

Новым статс-секретарем назначили Алену Руденко, которая до этого была начальником департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России.

На предыдущей должности она занималась обеспечением законопроектной деятельности. В частности, «вела правовую экспертизу проектов федеральных законов, распоряжений и указов президента, направленных в том числе на регулирование в сфере ИТ», сообщили в правительстве.

Пак работал в Минцифры с 2012 года. Он отвечал за создание ИТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, внедрение технологий электронной подписи, новых технологий и систем цифровой идентификации, сообщили в кабмине. Перед тем, как перейти в Минцифры, Пак с 2005 работал в Минэкономразвития.

В июне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что два замминистра Минцифры статс-секретарь Олег Пак и куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким покинут свои должности.