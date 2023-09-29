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Военная операция на Украине ,  
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В Тюменской области запретили запускать беспилотники

Губернатор Моор: подписал указ о запрете запускать дроны в Тюменской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Глава Тюменской области Александр Моор подписал указ о запрете на использование беспилотников в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов», — написал Моор. По его словам, эта мера должна обеспечить безопасность жителей Тюменской области.

Глава региона отметил, что запрет не коснется беспилотников, используемых для работы в сфере сельского хозяйства, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и для обследования состояния нефтегазопроводов.

Власти российских регионов начали вводить запреты на запуск беспилотников в целях безопасности в 2022 году. К концу сентября 2023 года использовать дроны запретили 66 субъектов России. Губернаторы стали вводить ограничительные меры после указов президента от 19 октября 2022 года. Один из них устанавливал четыре уровня реагирования для регионов — от военного положения до уровня базовой готовности.

Не во всех субъектах России действует полный запрет на запуск дронов. Так, в Коми ограничили использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО «Интер РАО — Электрогенерация», АО «Транснефть-Север» и ООО «Газпром трансгаз Ухта», а в Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время проведения военной операции на Украине.

Теги
Александр Моор Тюменская область беспилотники запрет
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