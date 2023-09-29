В мэрии рассказали про использование цифровых технологий в метростроении

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

При проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена с каждым годом используется все больше инновационных технологий. Об основных цифровых инструментах столичного метростроя рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ключевая из современных технологий — применение трехмерных моделей объекта. «По сути, речь идет про цифровых двойников станций, пристанционных сооружений и перегонов, — отметил Бочкарев. — Информационное моделирование позволяет проводить так называемое виртуальное строительство, чтобы избежать коллизий, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта». Так, 3D-моделирование использовалось при строительстве восточного участка Большой кольцевой линии и продолжает использоваться сейчас при проектировке и возведении радиальных линий.

Другой инструмент — технологии информационного моделирования (ТИМ). По сути, это единое цифровое пространство со всеми данными по объекту, которое используется инженерами и строителями на всем протяжении жизни объекта — от проектирования до эксплуатации. Глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в данный момент ТИМ активно используются при проектировании перспективной Рублево-Архангельской линии.

Третья особенность цифровизации столичного метростроя — переход на российское ПО в условиях курса на импортозамещение. Специалисты «Мосинжпроекта» в данный момент разрабатывают базу компонентов информационных моделей с использованием именно отечественного софта. По словам замглавы холдинга Михаила Надота, первым крупным объектом Московского метрополитена, который целиком проектируется на российском ПО, стало электродепо «Бирюлевское». Оно будет обслуживать строящуюся ныне одноименную линию метро, планируемую к запуску в 2027 году.