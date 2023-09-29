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Военная операция на Украине ,  
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Палата представителей США проголосовала за выделение Украине $300 млн

Палата представителей США проголосовала за помощь Украине в размере $300 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Члены палаты представителей США проголосовали за выделение Украине $300 млн, сообщает Politico.

Эта помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины была исключена из проекта оборонного бюджета страны и выделена в отдельный законопроект.

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) — это программа Пентагона, которая позволяет ведомству закупать вооружение и припасы напрямую у производителей, а не выделять его из своих существующих запасов.

На фоне возможного шатдауна правительства США в конгресс попытались внести несколько поправок, которые уменьшают поддержку Украины, но их отклонили.

Автором одной из поправок стал республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Конгрессмен предложил полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву. Инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, 339 проголосовали против. Гетц после этого написал в X (ранее — Twitter): «Мы проиграли голосование. Но побеждаем в споре».

Исключить финансирование Украины из проекта оборонного бюджета предлагала также член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. По итогам голосования предложение Грин отвергли: против проголосовали 342 конгрессмена, за — 90.

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Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Российские власти критикуют поставки Украине западного вооружения. В Москве считают, что это ведет к эскалации.

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