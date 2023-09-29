Курский губернатор заявил о пожаре на подстанции после атаки дрона

Старовойт сообщил о работе ПВО, а спустя 10 минут уточнил, что украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию в слободе Белой. Один из трансформаторов загорелся, обесточены пять населенных пунктов

В Курской области работает ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале. Он уточнил, что ПВО работает в Курском районе.

Спустя десять минут Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. «Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно», — добавил губернатор.

Данных о пострадавших Старовойт не привел.

Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 27 сентября под обстрел со стороны Украины попали четыре села в Курской области.

28 сентября Старовойт сообщал о сбитом беспилотнике около села Макаровка Курчатовского района. Позже он рассказал о двух дронах возле села Горналь Суджанского района, которые обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из беспилотников сдетонировал при посадке, но пострадавших и разрушений не было, добавил губернатор.