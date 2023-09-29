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Родители назвали вредные финансовые привычки своих детей

Опрос СберНПФ и Maximum Education: родителей беспокоят импульсивные траты детей

Импульсивные траты детей вызывают самое большое беспокойство у родителей, следует из опроса, который провели «СберНПФ» и образовательная компания Maximum Education (есть у РБК).

Эту финансовую привычку, вызывающую беспокойство, назвали 32% опрошенных родителей. 23% рассказали, что дети слишком часто покупают вредную еду.

14% опрошенных родителей также выразили мнение, что их детям сложно контролировать расходы, поэтому у них быстро заканчиваются деньги. Столько же родителей считают, что их ребенок не знает цены деньгам.

Участники опроса считают, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения — такое мнение выразили 13% опрошенных. Еще 4% родителей признались, что их ребенок часто теряет наличные деньги.

Исследование проходило в августе 2023 года среди 1,2 тыс. россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети от 6 до 18 лет.

Между тем, склонность к импульсивным покупкам может быть свойственна не только детям, но и взрослым, отметила исполнительный директор Сбер НПФ Алла Пальшина. «В июне СберНПФ опросил респондентов старше 18 лет и выяснил: почти половине респондентов (46%) сложно откладывать деньги. А 27% опрошенных сказали, что совершают спонтанные покупки», — подчеркнула она.

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«Результаты исследования лишний раз подтверждают, что тренд на повышение уровня финансовой грамотности среди детей — это необходимость», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор образовательной компании Maximum Education Михаил Мягков. Он сказал, что эти знания необходимо прививать с раннего возраста, а ребенок должен получать как в школе, так и в семье.

В августе другой опрос «СберНПФ» и Maximum Education показал, что большинство детей в России делают накопления. 75% родителей сообщили, что их дети откладывают деньги.

В основном дети копят на гаджеты (33%), одежду (16%), подарки близким, путешествия и обучающие курсы (по 11%). Хранить деньги большинство (51%) предпочитают на родительской или специальной детской карте, еще 49% — наличными.

Деньги на карманные расходы дают 85% респондентов, большинство — до 1 тыс. руб. на неделю. Более половины родителей рассказывают, как вести бюджет; инструкции по защите от мошенников получили 94% детей.

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Опрос Сбербанк Maxim родители Дети
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