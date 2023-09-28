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Xerox выкупит свои акции у крупнейшего инвестора

Xerox выкупит акции у Карла Айкана за $542 млн
Фото: Игорь Головнев / Zuma / Global Look Press
Фото: Игорь Головнев / Zuma / Global Look Press

Американская компания — производитель печатного оборудования Xerox выкупит все акции у крупнейшего инвестора компании Карла Айкана за $542 млн, сообщил Bloomberg.

Согласно данным FactSet, Айкан владеет примерно 34,2 млн акций Xerox — это 21,8% от общего акционерного капитала компании.

Xerox купит акции, которые принадлежат Айкану и его дочерним компаниям, по цене $15,84 за штуку — по цене закрытия последних торгов. Сделка назначена на 29 сентября, она будет профинансирована с помощью новой кредитной линии.

Карл Айкан занял 94-е место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes в 2023 году. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $17,5 млрд.

Айкан приобрел 7,13% акций Xerox в 2015 году. В следующем году компанию разделили на две: одна занялась производством оргтехники, другая — обслуживанием.

В 2018 году Айкан и еще один акционер Дарвин Дисон выступили против слияния Xerox с совместным предприятием Fujifilm Xerox.

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В 2019 году Fujifilm выкупила долю Xerox в их совместном предприятии в Азиатско-Тихоокеанском регионе за $2,3 млрд. В ноябре того же года Xerox планировала приобрести компанию по производству компьютеров и принтеров HP Inc., но в апреле 2020 года отказалась от этих планов.

В 2019 году Xerox подал в суд на Айкана, обвинив его в покупке акции HP, заранее зная, что это планирует сделать компания. В 2020 году иск отозвали, сославшись на напряженную ситуацию из-за пандемии COVID-19.

Теги
Xerox Акции Карл Айкан
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