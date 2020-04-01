WSJ сообщила об отказе Xerox в желании приобрести HP

Корпорация Xerox Holdings, производящая копировальные аппараты, отказалась от намерения приобрести компанию по производству компьютеров и принтеров HP Inc. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после попыток в течение пяти месяцев Xerox намерена окончательно отозвать предложение о сделке, рыночная стоимость которой превышает $30 млрд, а также сменить за счет враждебного поглощения руководство этого производителя принтеров и персональных компьютеров.

По данным издания, дальнейшие попытки добиться такой цели в корпорации сочли нецелесообразными из-за неблагоприятной ситуации на рынке, которая обусловлена последствиями пандемии заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источники издания утверждают, что руководство HP отказывало Xerox в сделке трижды. Отказ объяснялся тем, что соглашение может ослабить позиции HP «и потому не подлежит обсуждению». Чтобы заблокировать возможную попытку конкурента перехватить контроль за счет скупки ценных бумаг на фондовом рынке компания пошла на выкуп своих акций на сумму $15 млрд, уточняет WSJ.

О планах Xerox приобрести HP стало известно в ноябре 2019 года. Как писала WSJ, вопрос о возможном слиянии обсуждался на заседании совета директоров компании. Рыночная стоимость HP оценивалась примерно $27 млрд, что более чем в три раза больше Xerox.