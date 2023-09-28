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Политика ,  
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Суд арестовал начальника краснодарского управления МЧС

Главу управления МЧС по Краснодарскому краю Волыкина арестовали до 27 ноября
Олег Волынкин
Олег Волынкин (Фото: МЧС России по Краснодарскому краю)

Басманный суд Москвы до 27 ноября арестовал начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Накануне Волынкина задержали по коррупционному делу. Как сообщил телеграм-канал «112», его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, Волынкин признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Подсудимый просил смягчить меру пресечения из-за проблем со здоровьем — он болен онкологией и страдает от острой сердечной недостаточности, однако суд отказал ему.

Теги
МЧС арест коррупция новости
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