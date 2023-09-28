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Суд арестовал начальника краснодарского управления МЧС
Главу управления МЧС по Краснодарскому краю Волыкина арестовали до 27 ноября
Олег Волынкин
Басманный суд Москвы до 27 ноября арестовал начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Накануне Волынкина задержали по коррупционному делу. Как сообщил телеграм-канал «112», его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
По данным SHOT, Волынкин признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Подсудимый просил смягчить меру пресечения из-за проблем со здоровьем — он болен онкологией и страдает от острой сердечной недостаточности, однако суд отказал ему.