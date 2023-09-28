Минтранс обвинил Литву в сложностях на границе для грузовых машин

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Пропуск грузовиков через границу Калининградской области на переходе Чернышевское — Кибартай осложнен действиями литовской стороны, об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

«Система бесплатной электронной очереди МАПП Чернышевское в

Калининградской области функционирует в штатном режиме, прием заявок

осуществляется без сбоев. Причиной снижения и переносов бронирования стали

действия литовской стороны», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что литовский автомобильный переход Кибартай остается «проблемным». В настоящее время все ближайшие даты для пересечения границы забронированы. В двух других пунктах пропуска — на границе с КНР (Забайкальск, Забайкальский край) и на границе с Казахстаном (Бугристое, Челябинская область) — цифровой сервис бронирования очереди работает штатно.

По данным Минтранса, количество машин, пересекающих

государственную границу в Калининградской области, снизилось. С момента запуска электронной очереди сервисом воспользовались водители почти 4 тыс. грузовиков.

Электронную очередь на пограничном переходе Чернышевское — Кибартай запустили 1 сентября. В Минтрансе заявили, что она обеспечит порядок и контроль при формировании очереди проезда грузовиков к пограничным пунктам пропуска.

Перевозчики региона тогда пожаловались, что в электронной очереди места разобраны на неделю вперед, вплоть до 5 октября, хотя факту на границе не так много машин.

По их словам, существуют проблемы в самой системе бронирования. Например, при поломке автомобиля нет возможности изменить заявленное транспортное средство, а при сдвиге времени выезда невозможно изменить время прохождения границы — старый слот сгорает, а новый быстро получить невозможно.