Суд в Финляндии обязал просящего убежища россиянина вернуть детей матери

Здание Верховного суда Финляндии (Фото: Anne Czichos / Shutterstock)

Верховный суд Финляндии запретил россиянину, который просил убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, вернуть их матери, передает Helsingin sanomat.

Суд постановил немедленно вернуть детей в возрасте десяти и 12 лет обратно в Россию.

Мужчина нелегально привез детей в Финляндию без согласия их мамы осенью 2022 года. После этого женщина обратилась в суд с требованием вернуть их обратно в Россию.

Изначально иск рассматривался в Апелляционном суде Хельсинки. Суд отклонил требование женщины вернуть детей в Россию, поскольку счел, что это будет не в интересах детей, так как там их обучали военным навыкам в рамках школы. Апелляционный суд указал на риск того, что возвращение детей негативно скажется на их психическом здоровье. Тем не менее Верховный суд Финляндии не согласился с этим решением.

В России старший ребенок ходил в кадетский класс и принимал участие в тренировках по развитию военных навыков. Его обучали стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат. Младший ребенок ранее ходил в юнармейский класс.

Оба ребенка сказали, что мысль о возвращении в Россию их пугает, так как, по их мнению, их будут считать предателями.

«Приобретение военного потенциала не является частью школьного обучения детей. Идеологические и практические различия в финской и российской школьных системах не означают, что возвращение создаст настолько серьезную опасность для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано», — посчитали судьи Верховного суда.

Мать детей заверила, что старший ребенок больше не вернется в кадетский класс. Верховный суд не увидел причин сомневаться в словах женщины. По мнению Верховного суда, репатриация не представляет серьезного риска для детей. Суд пришел к выводу, что для детей будет лучше, если они останутся с матерью.