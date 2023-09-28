Артиллерия российской группировки войск «Центр» подавила до 20 украинских артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Расчет — это подразделение, группа военнослужащих, которая применяет и обслуживает орудие.

Кроме того, по словам Савчука, военные нанесли удар по 120-миллиметровому миномету, уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и пикап.

На этом же направлении подразделения группировки нанесли удары по украинским позициям, в том числе по 12-й бригаде специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) близ Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы группировки ударили по украинскому опорному пункту в районе села Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), добавил Савчук.

Накануне Минобороны отчитывалось об отражении двух атак украинских войск у Григоровки и села Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР). За сутки, по оценке оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на краснолиманском направлении до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также удары нанесли по гаубицам «Мста-Б» и Д-30.

«Азов» стал бригадой нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества». С тех пор Минобороны не раз заявляло об ударах по его позициям.