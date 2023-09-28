 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о подавлении 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Минобороны: группировка «Центр» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
Сюжет
Военная операция на Украине

Артиллерия российской группировки войск «Центр» подавила до 20 украинских артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Расчет — это подразделение, группа военнослужащих, которая применяет и обслуживает орудие.

Кроме того, по словам Савчука, военные нанесли удар по 120-миллиметровому миномету, уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и пикап.

На этом же направлении подразделения группировки нанесли удары по украинским позициям, в том числе по 12-й бригаде специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) близ Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы группировки ударили по украинскому опорному пункту в районе села Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), добавил Савчук.

Накануне Минобороны отчитывалось об отражении двух атак украинских войск у Григоровки и села Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР). За сутки, по оценке оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на краснолиманском направлении до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также удары нанесли по гаубицам «Мста-Б» и Д-30.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты

«Азов» стал бригадой нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества». С тех пор Минобороны не раз заявляло об ударах по его позициям.

Теги
Минобороны ВСУ Украина артиллерия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 12 ангаров ВСУ под Херсоном
Политика
Минобороны сообщило о пятом за ночь сбитом дроне ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны сообщило о еще двух сбитых дронах ВСУ над Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
Минобороны заявило о подавлении 20 артиллерийских расчетов ВСУ Политика, 06:22
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода Финансы, 06:00
Вышла Counter-Strike 2 Технологии и медиа, 05:49
Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине Политика, 05:42
Соперник Трампа Десантис поддержал «жесткую» силу для сдерживания Китая Политика, 05:14
Генерал США ответил на слова Трампа о его смерти из-за звонков в Китай Политика, 04:49
Палата представителей США отвергла две поправки о сокращении помощи Киеву Политика, 04:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Пост автора антироссийских санкций в сенате США занял другой демократ Политика, 04:25
Politico объяснил расхождения Госдепа и Пентагона по оружию для Украины Политика, 03:55
Антонов обвинил США в уходе от ответственности за разрыв торговых связей Политика, 03:45
Ким Чен Ын заявил о «второй холодной войне» из-за действий США Политика, 03:12
Доходы добровольцев военной операции освободят от НДФЛ Политика, 02:49
В Ташкенте произошел мощный взрыв Общество, 02:28
Киев сравнил будущие поставки ракет с количеством вооружения России Политика, 01:53