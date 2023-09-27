Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Воронеже

Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Воронеже

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Самогонный аппарат взорвался в квартире в одной из многоэтажек Воронежа, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Взрыв произошел на втором этаже дома по адресу: ул. Владимира Невского, д. 38, корп. Б около 20:50 мск. «Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата. Помощь пожарных не потребовалась. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

В администрации также отметили, что в квартире, где произошел взрыв, повреждения получили окна на балконе.