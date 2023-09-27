Правящая партия Австрии по ошибке использовала фото с рублем для пиар-кампании

Канцлер Австрии по ошибке выложил в сеть фото с рублем для PR-кампании

Австрийская народная партия, которая входит в правящую коалицию Австрии, по ошибке использовала фотографию с рублями в рамках пиар-кампании, посвященной мерам по борьбе с инфляцией. Снимок выложил на своей странице в X (ранее — Twitter) австрийский канцлер Карл Нехаммер, передает Heute.

На фотографии, которую канцлер прикрепил к посту, три человека кладут монеты в копилку в форме свиньи. На одной из монет можно разглядеть российский герб — орла, а на другой — цифру. Нехаммер сопроводил фото словами: «Второе место по антиинфляционным мерам в ЕС. <...> Мы верим в Австрию».

Изображение, как отмечает Heute, встречается на стоковых сервисах. Фотографию, которую опубликовал австрийский канцлер, сделал Евгений Атаманенко, пишет портал.

Позднее прикрепленную к посту фотографию заменили. Сейчас на странице Нехаммера можно увидеть фото, на котором человек кладет в копилку в форме свиньи монету номиналом в €1