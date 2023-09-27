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Трутнев назвал законы препятствием для добычи песка на Чукотке

Трутнев призвал изменить природоохранное законодательство на Чукотке
Анадырь, Чукотка
Анадырь, Чукотка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев призвал изменить природоохранное законодательство, которое мешает строительству на Чукотке, сообщает ТАСС.

«Оказывается, не знал, честно скажу, мы на Чукотку везем песок и инертные материалы, потому что все общераспространенные полезные ископаемые здесь перекрыты водоохранными зонами», — передает агентство слова вице-премьера.

Запрет на добычу инертных материалов делает строительство в регионе более дорогим, считает Трутнев.

«Это как сконструировали законодательство, чтобы песок на Чукотку надо было возить?» — сказал он на встрече с журналистами. Вице-премьер заявил, что Министерство природных ресурсов должно изменить законодательство.

Трутнев также рассказал о планах разобраться в проблеме спящих месторождений. По его мнению, инструменты госконтроля за эффективностью освоения месторождений полезных ископаемых не работают.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Магаданская область, Чукотка и Якутия имеют «огромные возможности» стать привлекательными туристическими направлениями благодаря уникальной природе.

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Для развития туризма в регионах необходимо строить гостиницы, улучшать качество сервиса и в целом заниматься благоустройством, отметил тогда президент.

20 сентября Главгосэкспертиза России одобрила строительство нового терминала в морском порту Певек Чукотского автономного округа. Его проектный грузооборот — 1,842 млн т грузов в год.

В ведомстве рассказали, что появление терминала будет способствовать развитию круглогодичного грузооборота по Северному морскому пути.

Теги
Юрий Трутнев Чукотка Дальний Восток
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