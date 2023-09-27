Замкомандующего ВДВ назначили сенатором от Псковской области

Михаил Ведерников и Алексей Наумец (Фото: пресс-служба правительства Псковской области)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил первого заместителя командующего Воздушно-десантных войск Алексея Наумца сенатором от региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 28 сентября представлять интересы Псковского региона в Совете Федерации Федерального собрания России будет Алексей Наумец», — говорится в сообщении.

На встрече с Ведерниковым Наумец обсудил основные направления совместной работы, одно из которых — защита военнослужащих и членов их семей, отметил губернатор.

Генерал-майор Алексей Наумец в Вооруженных силах с 1986 года. С 1990 по 2003 год он проходил службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2005 по 2007 год был начальником штаба — заместителем командира 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. С 2013 по 2018 год возглавлял псковское соединение Воздушно-десантных войск.

С февраля 2018 года Наумец был заместителем начальника штаба ВДВ, в 2019 году стал временно исполняющим обязанности начальника штаба — первым заместителем командующего ВДВ.

Сенатором от исполнительной ветви власти Псковской области до этого назначения была Елена Бибикова. Она занимала эту должность с сентября 2014 года. Ее полномочия на этом посту истекают в сентябре этого года.