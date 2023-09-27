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В мэрии назвали число расселенных с начала года по реновации домов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С начала года в рамках московской программы реновации завершено расселение 151 подлежащего сносу дома. При этом лидерами по расселению старых пятиэтажек среди административных округов Москвы стали ВАО с 27 ветхими домами, САО с 21 и ЮЗАО с 18 объектами. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь и.о. руководителя департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что 23 дома из расселенных в девяти столичных округах уже демонтировали. Всего с начала реализации программы в феврале 2018 года, когда в новые дома въехали первые переселенцы, было расселено уже 512 домов, почти 120 тыс. москвичей получили ключи от нового жилья. Рассчитанная на 15 лет программа реновации подразумевает расселение и снос почти 5,2 тыс. домов, в которых на момент старта программы проживало около 1 млн человек.

Ранее и.о. заммэра Москвы Бочкарев рассказывал, что по состоянию на конец сентября на этапе проектировки и строительства находятся 245 новых многоквартирных домов для 160 тыс. переселенцев. Темпы реализации программы будут только нарастать, в том числе благодаря тому, что проектная документация на новое жилье готовится по мере сноса «хрущевок» — сразу после демонтажа на их месте формируется площадка под новый МКД.

Теги
программа реновации хрущевки расселение Москва Андрей Бочкарев
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