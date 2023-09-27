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Два приморца погибли из-за испарений гниющего картофеля в гараже

Прокуратура: два приморца насмерть отравились испарениями гниющего картофеля
Фото с места происшествия&nbsp;
Фото с места происшествия  (Фото: su_skr25 / Telegram)

В Приморском крае двое мужчин умерли из-за испарений гниющего картофеля. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Обнаружены два трупа мужчин 1992 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — говорится в сообщении ведомства.

На месте проводится доследственная проверка.

В сентябре 2019 года трое взрослых и подросток также насмерть отравились парами гнилого картофеля в погребе в Челябинской области. Когда соседи обнаружили пострадавших, подростку вызвали скорую помощь, его госпитализировали, но не смогли помочь.

Как рассказала «КП-Челябинск» кандидат биологических наук Марина Болотская, в помещении, где гниет картофель, накапливаются «тиолы, углекислый газ и метан». Тиолы имеют тошнотворный, специфический запах, однако смерть могла наступить из-за концентрации углекислого газа.

Теги
картофель отравление Приморский край Приморье прокуратура
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