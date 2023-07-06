Губернатор Ставрополья пообещал Путину привезти картошку

Губернатор Ставрополья пообещал Путину привезти картошки лучше, чем в Белоруссии

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал в следующий раз привезти из региона картошку лучше, чем в Белоруссии. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин спросил у Владимирова, похожа ли ставропольская картошка на белорусскую. Губернатор ответил, что даже «лучше». Путин пообещал передать его слова президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«У нас почва все-таки суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка. Хорошо продаем», — сказал Владимиров.