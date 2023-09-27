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В Южной Корее отменили запрет на отправку листовок с пропагандой в КНДР

В Южной Корее отменен запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР

Конституционный суд Южной Кореи отменил закон, запрещающий отправку пропагандистских листовок в Северную Корею, сообщает Yonhap. За отмену проголосовали семеро судей, против — двое.

«Цель закона, заключающаяся в обеспечении безопасности жизни людей, представляет собой важный общественный интерес... но ограничение свободы и выражения мнений, налагаемое на участников, непропорционально велико», — заявили в суде.

Поправки к Закону о развитии межкорейских отношений, запрещающие распространение пропагандистских листовок через границу, вступили в силу в марте 2021 года. За отправку листовок нарушителей могли приговорить к тюремному заключению сроком до трех лет или штрафу в размере 30 миллионов вон ($22 172).

Поправки были внесены при администрации экс-президента Мун Чжэ Ина на основании, что подобные листовки могут спровоцировать Север на воинственные действия и поставить под угрозу безопасность жителей приграничных городов.

Как отмечает Yonhap, группы перебежчиков из КНДР, такие как «Борцы за свободную Северную Корею», отправляли в страну большие пластиковые шары с пропагандистскими листовками. По их словам, это являлось попыткой «освободить северокорейский народ от тиранического северокорейского режима с помощью внешней информации».

Эти кампании стали постоянным источником конфликта между Южной и Северной Кореей, подчеркивает агентство. В июне 2020 года КНДР взорвал объединенный офис связи в Кэсоне, из-за того, что Сеул не смог помешать северокорейским перебежчикам рассылать через границу антипхеньянские листовки, отмечает Yonhap.

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Южная Корея Северная Корея КНДР Конституционный суд
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