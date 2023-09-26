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Байден первым из президентов США вышел на пикет с профсоюзом

Президент США Байден поучаствовал в пикете профсоюза работников автопрома
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Байден первым из президентов США вышел на пикет с профсоюзом
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Президент США Джо Байден принял участие в пикете профсоюза работников автопрома, сообщает Reuters.

Он поддержал призыв бастующих к повышению заработной платы на 40% и подчеркнул, что они заслуживают «намного большего», чем получают сейчас.

«У компаний были проблемы, теперь они чувствуют себя невероятно хорошо. И знаете что? У вас тоже должно быть все очень хорошо», — сказал Байден на пикете в Бельвиле в штате Мичиган, который проходил у центр распределения запчастей, принадлежащего компании General Motors.

Он стал первым в истории действующим американским президентом, который принял участие в профсоюзном пикете.

В сентябре члены Объединенного профсоюза автостроителей (UAW) начали целенаправленные забастовки против компаний General Motors, Ford и Stellantis (материнской компании Chrysler, Jeep, Peugeot и других), требуя повышения заработной платы. Бастующие требуют, чтобы рост их зарплаты соответствовал скачку зарплат генеральных директоров компаний. Помимо этого, члены профсоюзы заявили о необходимости сокращения рабочей недели и гарантий занятости по мере перехода отрасли к электромобилям.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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