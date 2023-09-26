Кремль сравнил вклады России и США в развитие Армении

Песков: вклад России и США в развитие Армении вряд ли можно сопоставить

Фото: Александр Гращенков / Global Look Press

Уровень взаимодействия России и Армении вряд ли можно сравнить с американо-армянским сотрудничеством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили его о письме президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором Байден обещал укреплять сотрудничество с Ереваном. Байден добавил, что Вашингтон поможет Еревану в «удовлетворении гуманитарных потребностей» в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и будет укреплять «сотрудничество в области диверсификации энергетики, устойчивости и безопасности».

«Вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев. То же самое можно сказать и о нашей вовлеченности не в словесные интвервенции с целью помочь урегулированию, а в де-факто вовлеченность в процесс урегулирования (конфликта в Нагорном Карабахе. — РБК)», — сказал Песков, отметив роль российских миротворцев.

Отдельно Песков коснулся сотрудничества России и Армении в области энергетики и экономики.

«Давайте не забывать все-таки, что достаточно льготные поставки природных ресурсов, помощь, которую оказывает Россия, — это очень существенный вклад в развитие Армении», — сказал он.

Он добавил, что Москва намерена и дальше продолжать оказывать помощь Армении.

Письмо Байдена Пашиняну было отправлено 25 сентября. Тогда в Ереване с официальным визитом находился глава МВД Владимир Колокольцев. На встрече с Пашиняном он предостерег его от дружбы с Западом. «Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», — сказал Колокольцев.