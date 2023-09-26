Южная Корея провела парад северокорейского масштаба. Видео

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В Южной Корее прошел парад, приуроченный к 75-летию основания вооруженных сил страны. Это первый южнокорейский военный парад за десятилетие, уточняет Bloomberg. По улицам Сеула прошли тысячи военнослужащих, танки, гаубицы, зенитно-ракетные системы. Были также показаны беспилотники. Планировалась и воздушная часть, но ее отменили из-за плохой погоды.

В своей речи на параде президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с предупреждением в адрес соседней КНДР. «Если Северная Корея применит ядерное оружие, ее режиму будет положен конец», — заявил он.