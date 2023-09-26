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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве от ракетного удара пострадал объект инфраструктуры

В результате ракетного удара по Николаеву пострадал объект инфраструктуры
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Объект инфраструктуры пострадал в Николаеве после ракетного удара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, обстрел произошел накануне вечером. Пострадал объект инфраструктуры на окраине города. При этом Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

«Подробная информация уточняется», — добавил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Николаев Украина Военная операция на Украине
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