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Военная операция на Украине ,  
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Власти Кривого Рога сообщили о взрыве

Власти Кривого Рога сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в телеграм-канале.

О взрыве также сообщили корреспонденты «Суспiльне».

В Днепропетровской области наряду с другими регионами южной и центральной частей Украины объявлена воздушная тревога.

Ночью глава администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщал о работе ПВО в регионе. Украинские СМИ, в частности ТСН и «Зеркало недели», также писали о работе ПВО в Одесской и Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Кривой Рог взрыв тревога
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