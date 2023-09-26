США не пригласили Путина на саммит в Сан-Франциско

Власти США не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на ноябрь в Сан-Франциско. Это подтвердил «РИА Новости» посол по особым поручениям российского МИДа и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — сказал Бердыев.

Путин находится под санкциями США с начала военной операции на Украине — ограничения подразумевают запрет на въезд и блокировку активов.

О том, что США решили не приглашать Путина на саммит, в августе сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Также участие в мероприятии Вашингтон решил запретить главе администрации Гонконга Джону Ли, который находится под американскими санкциями с 2020 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ТАСС, что в Кремле не будут ждать приглашения от Вашингтона поучаствовать в саммите.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством США. Формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.

В данный момент в нем участвует 21 страна, включая Россию, США, Китай, Канаду и другие государства, имеющие выход к Тихому океану.