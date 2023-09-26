НАТО втрое увеличило число полетов у Крыма

«РИА Новости»: США и НАТО увеличили полеты у Крыма в три раза

Число разведывательных полетов США и других стран — участниц НАТО с начала года увеличилось втрое — с семи до 21 в неделю, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По подсчетам агентства, в начале 2023 года и весной авиация НАТО (преимущественно США) выполняли один полет в день: за неделю с 16 по 22 января — семь полетов, с 15 по 21 мая — пять.

При этом за прошедшую неделю (с 18 по 24 сентября), как следует из архивов трекинга портала, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США и их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма. Летательные аппараты США выполнили большую часть полетов — 16 из 21, уточняет агентство.

Минобороны России регулярно сообщает о самолетах и дронах над акваторией Черного моря. Так, 27 августа российские военные подняли истребитель Су-30 на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в министерстве.