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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о еще двух сбитых дронах ВСУ над Курской областью

Минобороны: над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
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Военная операция на Украине

Над Курской областью около 23:00 уничтожены два украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

До этого ведомство заявило об уничтожении двух украинских дронов над территорией региона примерно в 22:30. Губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что в регионе работает ПВО, и призвал сохранять спокойствие.

Кроме того, вечером 25 сентября над Грайворонским районом Белгордской области сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. В Севастополе объявляли воздушную тревогу, после чего губернатор Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке. Он уточнил, что одну ракету сбили в районе аэродрома Бельбек.

Теги
Курская область Минобороны дроны
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