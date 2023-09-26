Госдеп США назвал странным решение Мексики пригласить на парад военных из России

В США оценили решение Мексики пригласить на парад российских военных

Вашингтон считает странным решение Мехико пригласить российских военных для участия в параде в честь Дня независимости, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Мы считаем это странным решением. Больше мне об этом сказать нечего», — сказал Миллер (цитата по ТАСС).

Ранее решение Мексики раскритиковали в Киеве. Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая написала в X (бывшая Twitter), что парад в честь Дня независимости был «запятнан» участием российского подразделения.

В Мехико 16 сентября прошел военный парад в честь Дня независимости Мексики от Испании, которую страна получила в 1821 году.

Российское посольство в Мексике в соцсети Х уточнило, что в параде участвовали солдаты 154-го Преображенского полка. Там также назвали «почетным» участие в мероприятии.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна «развивает отношения со всеми государства и приглашает всех», сообщил Reuters.

Помимо российских войск, на параде присутствовали военные Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Шри-Ланки и других, однако США не пригласили.