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Политика ,  
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В США оценили решение Мексики пригласить на парад российских военных

Госдеп США назвал странным решение Мексики пригласить на парад военных из России

Вашингтон считает странным решение Мехико пригласить российских военных для участия в параде в честь Дня независимости, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Мы считаем это странным решением. Больше мне об этом сказать нечего», — сказал Миллер (цитата по ТАСС).

Ранее решение Мексики раскритиковали в Киеве. Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая написала в X (бывшая Twitter), что парад в честь Дня независимости был «запятнан» участием российского подразделения.

В Мехико 16 сентября прошел военный парад в честь Дня независимости Мексики от Испании, которую страна получила в 1821 году.

Российское посольство в Мексике в соцсети Х уточнило, что в параде участвовали солдаты 154-го Преображенского полка. Там также назвали «почетным» участие в мероприятии.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна «развивает отношения со всеми государства и приглашает всех», сообщил Reuters.

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Помимо российских войск, на параде присутствовали военные Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Шри-Ланки и других, однако США не пригласили.

Теги
Мексика США Россия парад Госдепартамент США
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