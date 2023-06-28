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В Амурской области нашли пропавшего в тайге мальчика

В приамурской тайге нашли живым пропавшего мальчика

В Амурской области нашли мальчика, который потерялся в тайге, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Ребенка нашли живым. Руководитель «Амура» Татьяна Шалашова сообщила изданию Amur.life, что его нашли спасатели на вездеходе вместе с поисковиками из отряда. Пилот частного самолета, который принимал участие в поисках, рассказал ей, что тоже видел ребенка.

В Следственном комитете по Амурской области подтвердили информацию о том, что 12-летнего ребенка нашли. Его доставляют в медицинское учреждение для осмотра.

Amur.life сообщал, что следователи пытались добраться к месту происшествия еще 27 июня, но сделать это не удалось из-за поломки вездехода. Изданию рассказали в СК, что отец семейства «профессионально занимается добычей промысловых животных», а семья, в которой состоят семеро детей, — «благополучная». На охоту они отправились 24 июня. Знакомый довез их по федеральной трассе до места, после чего они пешком пошли к своему зимовью, которое находится примерно в 60 км от Архары.

Накануне в МЧС заявили, что начали поиски мальчика, который пропал в приамурской тайге. О помощи попросил отец ребенка. Они вместе ушли на охоту, в районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся.

МЧС сообщало, что в поисках были задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

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Тайга Приамурье Амурская область пропажа МЧС
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