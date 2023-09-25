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Набиуллина назвала смерть Ясина огромной потерей

Набиуллина: Евгений Ясин воспринимал науку как способ делать жизнь людей лучше
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики Евгений Ясин, который умер в возрасте 89 лет, был открытым и всегда готовым прийти на помощь. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, чьи слова опубликованы на сайте ВШЭ. Она назвала смерть Ясина огромной потерей.

«Он был открытым, всегда готовым прийти на помощь человеком, который близко к сердцу принимал проблемы других людей, никогда не оставался в стороне. Науку он воспринимал не как башню из слоновой кости, а как способ делать жизнь людей лучше», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что Ясин был ее учителем, благодаря которому она поняла, чем хочет заниматься, и это во многом определило ее жизнь.

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Набиуллина выразила соболезнования дочери Ясина — экономисту и правозащитнице Ирине Ясиной, а также всем его родным и близким.

Ясин умер 25 сентября в возрасте 89 лет. В конце августа телеграм-канал Mash сообщил, что экс-министра доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него были отек головного мозга и проблемы с сердцем. 

Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночную, которая так и не была реализована. С 1994 по 1997 год возглавлял Министерство экономики в правительстве Виктора Черномырдина.

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Эльвира Набиуллина Евгений Ясин соболезнования НИУ ВШЭ
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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