Кремль оценил возможность интервью Путина американскому журналисту

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Pool / Reuters)

Президент России Владимир Путин даст интервью журналистам западных СМИ, когда для этого наступит подходящий момент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который заявил, что хотел взять интервью у российского президента.

По словам Пескова, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к Путину дать интервью.

«Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и т.д.», — сказал Песков, добавив, что «рано или поздно такой момент настанет».

Он отметил, что российский президент, общаясь с зарубежными СМИ, всегда «предельно откровенен», дает развернутые ответы и поясняет позицию России. «Как будет на этот раз, будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера, — подождем-увидим», — уточнил Песков.

Такер Карлсон с 2016 года работал на американском канале Fox News, но весной 2023 года уволился. О том, что он хочет взять интервью у российского президента, в конце августа сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Он [Карлсон], кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она тогда.

В конце сентября американский журналист в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.