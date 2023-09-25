 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль оценил возможность интервью Путина американскому журналисту

Песков оценил шансы на интервью Путина Такеру Карлсону словами «подождем-увидим»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Pool / Reuters)

Президент России Владимир Путин даст интервью журналистам западных СМИ, когда для этого наступит подходящий момент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который заявил, что хотел взять интервью у российского президента.

По словам Пескова, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к Путину дать интервью.

«Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и т.д.», — сказал Песков, добавив, что «рано или поздно такой момент настанет».

Он отметил, что российский президент, общаясь с зарубежными СМИ, всегда «предельно откровенен», дает развернутые ответы и поясняет позицию России. «Как будет на этот раз, будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера, — подождем-увидим», — уточнил Песков.

Такер Карлсон с 2016 года работал на американском канале Fox News, но весной 2023 года уволился. О том, что он хочет взять интервью у российского президента, в конце августа сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Он [Карлсон], кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она тогда.

Читайте на РБК Pro
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих

В конце сентября американский журналист в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин интервью США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Вучич дал интервью Такеру Карлсону и заявил о «раздавленной» экономике ЕС
Политика
Politico узнала о ликовании в Пентагоне из-за ухода Карлсона с Fox News
Политика
Fox потребовал от ушедшего ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 14:42
Карен Хачанов впервые за 20 месяцев вышел в финал турнира ATP Спорт, 14:42
Заболевший офицер решил добиться пересмотра срока за дезертирство Политика, 14:42
Минфин Бельгии раскрыл географию одобренных заявок на разблокировку Инвестиции, 14:35
Украина досрочно получила американские танки Abrams Политика, 14:35
Минобороны заявило об ударе по силам «Азова» в Донбассе Политика, 14:34
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 14:29
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
WSJ назвала четыре проблемы для экономики США Экономика, 14:25
Красноярский край представил промышленные разработки на «Иннопроме» Пресс-релиз, 14:23
«KFC, никому не нравится твоя картошка!»: 4 успешных скандальных кампании Pro, 14:20
МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского Политика, 14:17
Российский теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира ATP Спорт, 14:15
Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России» Финансы, 14:12
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:02