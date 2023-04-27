Глава добровольческого отряда из Якутии получил звание Героя России

Александр Колесов (Фото: Айсен Николаев / VK)

Президент России Владимир Путин присвоил командиру якутского добровольческого отряда «Боотур» Александру Колесову звание Героя России. Об этом в телеграм-канале сообщает глава Якутии Айсен Николаев.

«В сентябре прошлого года во время тяжелейших сражений Александр проявил себя истинным героем, стал примером мужества, отваги и самоотверженности. Своим подвигом он навсегда вписал свое имя в историю родной республики и нашей великой страны», — отметил глава Якутии.

По словам Николаева, Колесов стал первым якутянином — участником специальной военной операции, «получившим эту высшую награду». На портале правовой информации и сайте Кремля указ о его награждении пока не опубликован.

Сослуживец Колесова Александр Северьянов заявил агентству ЯСИА, что в бою он помог выйти другим бойцам из окружения. Агентство отмечает, что он «спас жизни 50 товарищей, бойцов Вооруженных сил Российской Федерации, лично уничтожил боевую технику и нанес существенный урон живой силе противника».

Якутский добровольческий отряд «Боотур» был сформирован в июле 2022 года по поручению Николаева.