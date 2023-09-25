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Дочь Евгения Ясина назвала дату прощания с бывшим министром

Прощание с Евгением Ясиным пройдет 28 сентября в НИУ ВШЭ
Евгений Ясин
Евгений Ясин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Прощание с почетным научным руководителем НИУ ВШЭ, бывшим министром экономики (1994–1997 годы) Евгением Ясиным пройдет в четверг, 28 сентября, сообщила его дочь Ирина Ясина.

«Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре», — написала она в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

О смерти Ясина стало известно 25 сентября, он скончался на 90-м году жизни. В конце августа телеграм-канал Mash писал, что профессор попал в реанимацию из-за отека головного мозга и проблем с сердцем. Летом 2021 года РБК сообщал, что Ясин попросил освободить его от должности научного руководителя ВШЭ по состоянию здоровья, его сменил один из основателей вуза и ректор Ярослав Кузьминов.

Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику, она не была реализована. Ясин также был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Теги
Евгений Ясин НИУ ВШЭ похороны прощание
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