Дочь Евгения Ясина назвала дату прощания с бывшим министром

Евгений Ясин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Прощание с почетным научным руководителем НИУ ВШЭ, бывшим министром экономики (1994–1997 годы) Евгением Ясиным пройдет в четверг, 28 сентября, сообщила его дочь Ирина Ясина.

«Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре», — написала она в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

О смерти Ясина стало известно 25 сентября, он скончался на 90-м году жизни. В конце августа телеграм-канал Mash писал, что профессор попал в реанимацию из-за отека головного мозга и проблем с сердцем. Летом 2021 года РБК сообщал, что Ясин попросил освободить его от должности научного руководителя ВШЭ по состоянию здоровья, его сменил один из основателей вуза и ректор Ярослав Кузьминов.

Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику, она не была реализована. Ясин также был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.