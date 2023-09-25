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Софи Лорен попала в больницу

Софи Лорен попала в больницу после перелома бедра
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Актрису Софи Лорен госпитализировали с переломом бедра, сообщает телеканал Telebari со ссылкой на пресс-службу Sophia Loren Restaurant.

Она должна была приехать 26 сентября на открытие ресторана в Бари, названного в ее честь. В пресс-службе заведения сообщили, что Софи Лорен упала в своем доме в Женеве. Актрисе сделали операцию, которая прошла успешно. Вместе с ней находятся ее сыновья Эдоардо и Карло.

20 сентября Софи Лорен исполнилось 89 лет. На ее счету около сотни ролей в кино, среди них: «Гордость и страсть» (1957), «Вчера сегодня завтра» (1963), «Брак по-итальянски» (1964), «Подсолнухи» (1970), «Особый день» (1977).

Помимо этого, она двукратный лауреат премии «Оскар»: 1962 года за главную роль в картине «Чочара» (тогда награда в данной номинации впервые была вручена за работу над фильмом не на английском языке) и 1991-го — в том году она получила почетную статуэтку за вклад в киноискусство.

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актриса больницы госпитализация
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