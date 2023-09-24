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Политика ,  
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Макрон объявил о планах Франции первой в Европе отказаться от угля

Макрон: Франция первой в Европе откажется от угля к 2027 году

Франция откажется от угля к 2027 году, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью TF-1 и France 2.

«Это единственный правильный путь, и мы будем первой европейской страной, которая откажется от этой ископаемой энергии», — сказал он (цитата по Le Parisien). 

До 2027 года французские власти намерены полностью переоборудовать две остающиеся в стране угольные электростанции для работы с биомассой, добавил Макрон. 

В апреле 2023 года страны G7 (Франция, Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада) на саммите в японском Саппоро заключили соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива.

Согласно документу, страны G7 обязуются «ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности в энергетических системах». При этом министры не смогли прийти к консенсусу о конкретных сроках отказа от угольной энергетики для каждой страны. 

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Эмманюэль Макрон Франция уголь
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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