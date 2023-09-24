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Технологии и медиа ,  
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Капсула с древним грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю

NASA: вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну возрастом 2 млрд лет
Фото: NASA / X (ранее — Twitter)
Фото: NASA / X (ранее — Twitter)

Капсула OSIRIS-REx, содержащая образцы грунта с астероида Бенну, приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщает NASA в своем X (ранее — Twitter).

«После путешествия длиной почти 3,9 млрд миль (около 6,2 млрд км) капсула OSIRIS-REx с образцами астероида вернулась на Землю. Команды проводят первоначальную оценку безопасности. Это первые люди, вступившие в контакт с этим оборудованием, вернувшимся с другого края Солнечной системы», — говорится в сообщении космического агентства.

После этого капсулу погрузили на вертолет и перевезли в лабораторию в Юте для научного анализа.

Аппарат OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) — американская межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с Бенну. Запуск состоялся 8 сентября 2016 года. 21 октября 2020 года OSIRIS-REx достиг поверхности астероида и взял образцы грунта.

Бенну — старый астероид, находящийся на расстоянии более 320 млн км от Земли. Некоторые минеральные фрагменты астероида могут быть старше Солнечной системы. Диаметр Бенну составляет 492 м. Космическое тело обнаружили 11 сентября 1999 года. Его возраст оценивают примерно в 2 млрд лет.

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