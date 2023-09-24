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Развожаев сообщил о горящей траве на площади 3500 кв. м в Севастополе

Развожаев: в Севастополе тушат сухую растительность на площади 3,5 тыс. кв. м
Фото: crimea_ghest / VK
Фото: crimea_ghest / VK

Сотрудники МЧС тушат пожар в Балаклавском районе Севастополя на площади 3,5 тыс. кв. м, горит сухая растительность. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — отметил губернатор. Пострадавших нет, ситуацию контролируют экстренные службы.

Позже Развожаев добавил, что последствия пожара ликвидировали на площади одного гектара.

МЧС Севастополя сообщило о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона. «В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, запрещено посещать леса, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки», — отметили в ведомстве. По данным МЧС, к Балаклавскому району города, где горит трава, выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей.

Балаклавский район находится на юго-западе Севастополя.

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Севастополь МЧС Михаил Развожаев Пожар
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