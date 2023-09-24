Развожаев сообщил о горящей траве на площади 3500 кв. м в Севастополе
Сотрудники МЧС тушат пожар в Балаклавском районе Севастополя на площади 3,5 тыс. кв. м, горит сухая растительность. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — отметил губернатор. Пострадавших нет, ситуацию контролируют экстренные службы.
Позже Развожаев добавил, что последствия пожара ликвидировали на площади одного гектара.
МЧС Севастополя сообщило о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона. «В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, запрещено посещать леса, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки», — отметили в ведомстве. По данным МЧС, к Балаклавскому району города, где горит трава, выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей.
Балаклавский район находится на юго-западе Севастополя.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире