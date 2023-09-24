Трое в камуфляже похитили у военного пенсионера в Ленобласти ₽11 млн
В Ленинградской области грабители похитили из частного дома сейф с 10 млн руб. и $10 тыс. (около 960 тыс. руб.), сообщили в главном управлении МВД по региону.
По данным ведомства, налет произошел 23 сентября около 1:00 (совпадает с мск). «Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 млн руб. и $10 тыс. (около 960 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК (разбой), добавили в ведомстве. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным 78.ru, преступники проникли в частный дом военного пенсионера. Они связали 59-летнего мужчину и его 49-летнюю сожительницу веревками и скотчем. В сейфе лежало около 11 млн руб. от продажи автомобиля и дома на колесах. «Фонтанка» пишет, что грабители попали в дом через незапертую дверь.
Телеграм-канал SHOT добавил, что потерпевший — владелец дома престарелых в Санкт-Петербурге, с его сотрудниками и постояльцами сейчас также общаются полицейские.
В августе в Подмосковье ограбили дом вдовы композитора Александра Градского — Марины Коташенко. «Комсомольская правда» писала, что грабители проникли в дом, когда женщины не было дома. «Московский комсомолец» уточнил, что из дома вынесли стулья, столовые приборы, проектор и портрет матери Градского. Коташенко написала заявление в полицию, сумма ущерба не называлась.
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