Минобороны заявило об улучшении положения войск на донецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении, сообщило Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое в ДНР.
«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», — говорится в сводке.
Помимо этого, на донецком направлении за сутки отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое.
По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 305 военнослужащих. Среди потерь техники — две боевые бронированные машины, семь автомобилей и американская артиллерийская система М777.
Минобороны в последний раз отчитывалось о суммарных российских потерях более года назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Минобороны 20 сентября отчитывалось об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении. Тогда украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, а также танк, боевую бронированную машину и три пикапа, уточнили в ведомстве.
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